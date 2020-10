Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal : « En France, on a à peu près 12.400 étudiants sénégalais. La relation entre nos deux pays est au beau fixe... »

Venu à Kaolack pour présider la cérémonie d'ouverture d'un nouvel espace Campus France, au niveau de l'Alliance française, l'ambassadeur de France au Sénégal en a profité pour parler des relations qui lient nos deux pays.



« La relation est vraiment au beau fixe. Elle a cette caractéristique qu'on trouve dans peu de relations bilatérales entre deux pays en couvrant à peu près tous les domaines. Et les relations sont très régulières, la dernière visite du président Macky Sall, remonte simplement il y a deux mois à Paris. Tous les domaines sont couverts, on parle de défense, de sécurité, de coopération économique, de culture, de sports, on parle de plein plein de choses... » indique l’ambassadeur.



Selon Philippe Lalliot, le secteur éducatif n'est pas aussi des moindres compte tenu du nombre d'étudiants sénégalais en France. « Il faut savoir quand même qu'en France, on en est très fier, on a 12.400 à peu près étudiants sénégalais. Quand on regarde les chiffres, les 2/3 des étudiants sénégalais qui veulent aller étudier en dehors du Sénégal, viennent étudier en France... »