Phénomène météorologique : Une trombe marine s’est produit à Bargny.

Le mercredi 26 aout 2020, au courant de l'après-midi vers 16h45mn, un phénomène météorologique rare et exceptionnel (une trombe marine) a eu lieu sur la Côte de Bargny au niveau de la presqu'île du Cap-Vert.

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie a fait échos d’un phénomène météorologique exceptionnel qui s’est produit hier, mercredi 26 aout sur la Cote de Bargny. Selon l’Anacim, une trombe marine s’est produit sous un ciel orageux juste avant la pluie. C’est quoi une trombe marine ? D’après l’explication qu’en fournit l’Anacim, c’est une colonne d’air mélangé d’eau en rotation, formant un entonnoir nuageux, sous un nuage convectif au-dessus d’une étendue d’eau.Ce qui ressemble fort à une œuvre d’art qui se forme en raison d’une instabilité crée par l’air froid provenant du nuage convectif qui interagit avec les eaux chaudes de la mer. Cette interaction, poursuit l’Anacim, entraîne de la convection thermique au-dessus de la mer. A Bargny, au Sénégal, c’est une seule trombe marine qui a été constatée. Dans le Golfe du Mexique; situé au sud-sud-est de l’Amerique du nord, il a été immortalisé plusieurs trombes marines par Louisiane Raney Frederick, signale la page Wonder of Science.