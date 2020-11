Phénomène Barça-Barsaq : Une patrouille de la gendarmerie aperçue sur la plage du Cap Skirring et à Elinkine.

Depuis la recrudescence du phénomène « Barça wala Barsaq », les autorités administratives du département d’Oussouye ont pris les devants. Les éléments de la brigade de gendarmerie d’Oussouye sont à pied-d'œuvre pour parer et éviter une vague de départs dans les eaux de la Casamance.



C’est pourquoi la brigade de gendarmerie d’Oussouye a envoyé depuis quelques jours ses hommes sur le terrain pour une mission de surveillance et de contrôle des côtes de la station balnéaire de Cap-Skirring et d’Elinkine qui sont deux zones de prédilection des candidats à l’émigration clandestine, nous informe des sources contactées sur place, qui ont constaté la présence de patrouilles.