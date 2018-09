Phases nationales de l’Oncav à Kolda : Le Premier ministre Boun Abdallah Dionne donne le coup d’envoi.

Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a donné ce samedi premier septembre, au stade régional de Kolda, le coup d’envoi des phases nationales 2018.

Au menu, il y avait quatre matches au rendez-vous.

Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre a profité de l'occasion pour féliciter toutes les autorités administratives et territoriales qui ont concouru à cette fête de la jeunesse dans la communion. Toutefois, il a dédié " une mention spéciale à monsieur Amadou Kane, le président de l’Oncav, grand artisan pour le développement de la jeunesse. "

Occasion ne pouvait mieux se présenter pour lui de rappeler les réalisations du gouvernement déjà faites, celles en cours et à venir pour le bien-être des populations.

Dans cette lancée, Mr Dionne annonce : « nous allons investir cent milliards à Kolda pour éliminer les abris provisoires afin de rehausser le taux de réussite de la jeunesse avec un enseignement de qualité. Nous nous inscrivons dans la même dynamique avec la délégation pour l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der) pour un montant de cinq cents millions afin de lutter contre l’émigration clandestine, le chômage… »

C’est donc parti pour quinze jours de compétitions footballistiques et culturelles dans le Fouladou avec 32 équipes de foot ball et 8 troupes théâtrales.