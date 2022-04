Pharmacies de garde : une loi de 1961 qu'il convient d'adapter au contexte actuel.

Il arrive parfois, principalement les week-ends, qu'on ait besoin de trouver un médicament en urgence, alors que les pharmacies les plus proches sont en général fermées. Il existe, cependant, un service de garde et d’urgence.



Celui-ci garantit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 la possibilité d’accéder à une pharmacie dans sa localité ou près de sa localité. Ainsi au niveau des pharmacies, le service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture des pharmacies (les dimanches et jours fériés).



Une information qui n'est malheureusement maitrisée que par une infime partie de la population sénégalaise qui compte beaucoup d'analphabètes. C'est le cas de Gorgui Guèye, un vieux qui habite à Diorga Chérif, un quartier de Rufisque, qui nous fait savoir qu'il a dû maintes fois rebrousser chemin car il ne pouvait pas lire le tableau affiché qui annonce la pharmacie qui est de garde.



Une situation qui a poussé le journaliste Djiby Guissé, à publier régulièrement les pharmacies qui sont de garde le week-end, les jours non ouvrables. " Un jour j'avais une urgence et j'ai fait le tour des pharmacies qui étaient dans le voisinage, mais rien. Par la suite, je me suis rapproché du collectif des pharmaciens de Rufisque qui me balance régulièrement les informations...", déclare ce dernier.



À l'origine, c'est un arrêté ministériel n° 4323 MSPM-DPL en date du 16 août 2005 portant application du décret n° 61-366 du 21 septembre 1961 établissant un service de garde dans les localités où existent plusieurs officines de pharmacie, de 7 heures à 21 heures dans les autres localités. La question qu'il faut se poser est de savoir si cette loi ne doit pas être adaptée au contexte actuel ? Ne faudrait-t-il pas, vu la taille de certaines communes, l'insécurité de plus en plus grandissante, de revoir les termes et les conditions d'application de cette loi? "Il faut faire des kilomètres pour acheter un médicament. Les pharmacies ne sont pas nombreuses dans certaines communes. Dans certaines, Il n'en existe même pas", déplore le Dr Fallou Samb.



Abdou Aziz Ndiaye, docteur en pharmacie quant à lui, est revenu sur la nécessité de trouver sur place." Car s'il y a urgence, il faut obligatoirement que le patient puisse trouver un docteur en pharmacie capable de lui procurer le traitement adéquat. Mais malheureusement, tel n'est pas toujours le cas....", déclare ce dernier.



Une situation qui mérite réflexion car les trois pharmacies de garde qui fonctionnent dans les communes de la ville, sont très sollicitées les week-ends et les jours fériés et augmenter leur nombre n'est pas d'actualité, car il faut remplir certains critères pour pouvoir le faire...