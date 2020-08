Pharmacie nationale d'approvisionnement : 10,9 milliards FCFA dépensés, entre mars et juillet, pour les commandes de médicaments.

La Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA) a déjà payé, entre mars et fin juillet 2020, 10 milliards 900 millions francs CFA pour les commandes de médicaments dans le contexte de l'épidémie en cours, a annoncé le Dr Annette Seck Ndiaye, devant le Chef de l'État, qui a présidé, hier jeudi, un Conseil présidentiel sur la riposte.



Elle a tenu à mettre les autorités au courant de l'état des stocks : « Nous avons pu commander, à la suite des instructions que vous (le président de la République) aviez données au ministre de la Santé et de l'Action sociale, (…). Nous avons renforcé les stocks en tenant compte du stock national. Nous avons passé, entre mars et fin juillet, à 10 milliards 900 millions francs CFA de commandes de médicaments ».



La Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA) joue un rôle extrêmement important dans la riposte, selon le Dr Ndiaye. « Elle est de plain-pied dans la réponse face à la pandémie. N’eut été le décret présidentiel du 18 mars 2020, nous n’aurions pas pu avoir de produits. Nous serions encore dans des procédures. Parce que, comme vous le savez, pour acquérir des médicaments dans des procédures normales, il faut au moins neuf mois », a-t-elle dit.