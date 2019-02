Pétrole et gaz : Publication d’un guide pour édifier l'opinion

Le pétrole et le gaz alimentent les débats depuis la découverte de gisements au Sénégal.

Acteurs politiques, experts en la matière, les citoyens, de manière générale, engagent la réflexion à différents niveaux.

Ainsi, pour lever le coin du voile et permettre à l'opinion de mieux comprendre les enjeux liés au secteur, l’Etat, à travers le COS-PETROGAZ, a fait éditer un ouvrage sur la question.

Il s’agit du guide dénommé "Pétrole et Gaz au Sénégal : 10 questions/réponses" est disponible chez votre libraire. Il a été présenté au public ce mardi par son éditeur Mamadou Fall Kane, secrétaire permanent adjoint du Comité d'Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz.

L'ouvrage porte sur les points saillant des nouvelles lois, évoque également les contrats pétroliers et traite du rôle des sociétés étrangères au Sénégal, entre autres points.