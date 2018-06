Pétrole et gaz : 30 % des réserves localisées en Afrique de l’Ouest

En outre de posséder 10% du manganèse, 8% de la bauxite et 7% de l'uranium mondial, 30 % des réserves de pétrole et de gaz naturel d’Afrique se trouvent en Afrique de l’Ouest, si on en croit M. Sediko Douka, le commissaire Énergies et Mines de la Cédéao.





"Notre région regorge d'importantes ressources pétrolières et minières. L'Afrique de l'ouest représente 30% des réserves trouvées de pétrole et 30% des réserves trouvées de gaz naturel de l'Afrique", a-t-il déclaré dans les colonnes de Afp.



"Cette abondance de ressources minières et pétrolières place ainsi notre région au coeur des enjeux géostratégiques", a souligné le commissaire de la Cédéao.



Ce dernier fait remarquer cependant que "la plupart de ces ressources sont généralement exploitées sous forme brute sans transformation importante".