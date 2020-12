La revue du mix énergétique est aujourd'hui plus que nécessaire. selon le député Moustapha Mamba Guirassy qui, devant ses collègues parlementaires, a invité à une véritable réforme de la Senelec. Ce, en allant vers la subvention pour les ménages et les entreprises qui ont besoin de s'adapter.



Pour ce qui est du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC), 32 villages de la région Kédougou attendent d'être électrifiés, à en croire le député malgré « les avancées notées dans la capacité de production au niveau du département » confie Moustapha Guirassy.



L'axe Kedougou Saraya sollicite un éclairage. Pour d'autres considérations liées à l'arbitrage budgétaire, Guirassy estime que « dans la transformation de ce milieu rural, l'Etat aurait pu investir dans du solaire notamment avec le mix énergétique ».



Il s'est intéressé aussi à la Société africaine de raffinage (Sar) et plaide pour une nouvelle raffinerie pour mieux veiller à la sécurité et à la décongestion de la Sar.



Le député Moustapha Mamba Guirassy s'exprimait à l'occasion du projet de vote du budget du ministère du pétrole et des énergies.