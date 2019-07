Pétrole et Gaz : Ouverture ce 2 juillet d’un atelier sur le contenu local

Un atelier sur la mise en oeuvre de la loi sur le contenu local dans le secteur du pétrole et du gaz s'ouvre ce lundi à Damniadio.

La rencontre va réunir un ensemble d'acteurs évoluant dans le secteur des hydrocarbures, des experts, des investisseurs, des membres de la société civile entre autres.

L'évènement sera présidé par le Chef de l'Etat, Macky Sall.

Un état des lieux du secteur du pétrole et du gaz, les projets, les découvertes etc... seront au cœur des débats.

La chaine de valeur du secteur et les enjeux du contenu local, les dispositions d'application de la loi n°2019-04 relatives au contenu local feront également l’objet d'échanges.

La formation et les opportunités pour les sénégalais, dans les projets en cours et dans le secteur des hydrocarbures figurent dans les thèmes de présentation.

Nous y reviendrons...