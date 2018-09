Pétrole et Gaz / Conférence sur la valorisation du contenu local : Boun Abdallah Dionne vise l'industrialisation et exhorte le secteur privé à s'engager dans ce sens

Dans le cadre des grandes conférences du journal le Quotidien, le dirpub dudit journal Madiambal Diagne, a procédé à l'ouverture de la rencontre en présence du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Cette conférence dédiée aux hydrocarbures et à leur gestion, vise à promouvoir le contenu local qui n'est rien d'autre que l'ensemble des activités portées sur le développement et l'utilisation des ressources humaines locales. De fait, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de mettre en place un cadre juridique qui viendrait renouveler et renforcer le code pétrolier en vigueur depuis 1998. En outre, Boun Abdallah n'a pas manqué de rappeler la nécessité pour le secteur privé sénégalais de tendre vers l'industrialisation afin de porter à 50% la part du contenu local, une fois l'exploitation du pétrole et du gaz entamée.