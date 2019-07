La protection de l’intérêt du Sénégal dans l’exploitation future de ses ressources pétrolières et gazières tient beaucoup à cœur le Chef de l’État, Macky Sall, qui l’a fait savoir à l’occasion de l’atelier sur la mise en œuvre de la loi sur le contenu local ouvert ce 2 juillet à Dakar.

Face aux différents acteurs (investisseurs, secteur privé, société civile), Macky Sall a tenu à rappeler l’adoption du nouveau code pétrolier en février 2019 qui vient introduire une plus grande transparence dans l’attribution des contrats pétroliers soumis désormais à une procédure d’appel d’offre systématique.

Le code renforce la participation de l’État dans l’association pour le partage de la production en donnant de plein droit l’option d’accroître jusqu’à 30% ses parts, renseigne le Chef de l’État.



Il prévoit aussi un bonus de signature, une taxe à l’exploitation et une augmentation du taux de redevance afin de conserver l’attractivité des investisseurs en renforçant la sauvegarde des intérêts nationaux.

Macky Sall compte aller plus loin dans cette protection des ressources pétrolières et gazières en envoyant différentes missions dans plusieurs pays avérés dans le secteur des ressources hydrocarbures pour permettre au Sénégal de s’inspirer des meilleures pratiques en matière de gestion des dividendes issus de l’exploitation du pétrole et gaz.

Norvège, France, Grande Bretagne, Ghana et Algérie seront les premiers pays visités, a annoncé le président de la République...