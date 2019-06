Pétrole/Gaz : Le Grand Parti prône ‘’une gestion transparente et efficiente des ressources naturelles’’

Le Bureau politique du Grand Parti (Bp/Gp) s’est montré très soucieux de la gestion de nos ressources pétrolières et gazières. Réuni ce mercredi 19 juin 2019, Malick Gakou et ses camarades ont ‘’réaffirmé l’impérieuse nécessité d’une gestion transparente et efficiente des ressources naturelles au service exclusif des intérêts supérieurs du peuple sénégalais’’. Ledit bureau ‘’en appelle à la responsabilité du gouvernement de prendre les dispositions idoines afin de faire bénéficier à notre pays les meilleurs avantages comparatifs d’une utilisation judicieuse des contrats gaziers et pétroliers pour son développement harmonieux et en l’engageant dans la voie de son industrialisation’’, informe un communiqué parvenu à Dakaractu.



Dans la même lancée, ladite formation politique a déploré, ‘’avec la dernière énergie, l’interdiction et la répression de la marche organisée par le mouvement ‘’Aar li ñu bokk’’. D’ailleurs, la liberté de marche étant un principe garanti par notre Constitution, M. Gakou et Cie ont invité ‘’les militants du Grand Parti à participer massivement à toutes les manifestations de nature à garantir à notre pays les gages d’une démocratie moderne avec une vive expression des libertés’’.



La situation économique du pays, le Bp/Gp l’a jugée ‘’inquiétante’’. Dans le document rendu public, aujourd’hui, ladite structure politique explique cette situation ‘’par le poids de la dette qui s’alourdit de jour en jour et qui constitue une sérieuse menace pour l’équilibre des finances publiques, mais aussi une entrave à la mise en exergue d’une croissance inclusive seul gage de développement humain durable’’. Une situation qui, aux yeux de El Hadji Abdou Wade, Porte-Parole du Jour et ses camarades de parti ‘’appelle une réduction du train de vie de l’État et une gestion optimale des finances publiques’’.



Concernant le Dialogue national lancé récemment par le Président de la République, M. Macky Sall, le Bp/Gp a réaffirmé sa volonté d’y participer avec les principales forces de l’opposition réunies dans le cadre du Frn (Front national de résistance), afin de discuter des questions d’intérêt national ayant trait au développement économique et social, au renforcement de la démocratie et de l’État de droit, à l’indépendance de la justice, à la gestion efficiente de nos ressources naturelles, entre autres’’.



Une tournée nationale dirigée par le Président Malick Gakou sera organisée après le démarrage de la nouvelle vente des cartes prévue le 01er juillet 2019, a aussi informé ledit bureau. Une initiative qui sera suivie, 45 jours après par l’organisation, à l’occasion de la célébration du 4e anniversaire du parti, de l’Université d’été du Grand Parti les 16, 17 et 18 août 2019 afin de mener, avec les Forces vives de la Nation une large réflexion sur les grandes orientations économiques, sociales, culturelles et environnementales de notre pays autour de deux thèmes centraux tels que la Société, développement et progrès social’’ et ‘’la Gestion des ressources naturelles et croissance inclusive’’