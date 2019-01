Petr Cech annonce la fin de sa carrière en fin de saison

Le gardien de but tchèque Petr Cech mettra fin à sa carrière à la fin de la saison 2018/2019. L'actuel portier d'Arsenal, âgé de 36 ans, l’a annoncé dans un communiqué.



Après plus de vingt ans de carrière chez les professionnels, le gardien de 36 ans a annoncé ce mardi qu'il raccrocherait les gants en fin de saison. "Je pense que c’est le bon moment pour annoncer que je partirai à la fin de la saison", écrit le portier d'Arsenal via un communiqué. "J'ai joué 15 ans en Pemier League, et j'ai gagné tout ce qui était possible", poursuit-il, ajoutant qu'il continuera à "travailler dur" avec les Gunners pour "remporter un trophée de plus cette saison".



Bien évidemment, l'ancien gardien du Stade Rennais (2002-2004) et surtout de Chelsea (2004-2015) laissera un souvenir impérissable en Premier League. Élu meilleur gardien du championnat à quatre reprises (2005, 2010, 2014, 2016), Cech a notamment remporté la Ligue des champions avec les Blues en 2012. Rajoutez à ça une Ligue Europa (2013), quatre Coupes d'Angleterre (2007, 2009, 2010 et 2012) ou encore quatre titres de champion d'Angleterre (2005, 2006, 2010 et 2015.)