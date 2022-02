Pétition sur la loi criminalisant l’homosexualité : Les jeunes républicains invitent l’association And Sam Djiko Yii à clarifier la position de l’oppostion



En conférence de presse ce mardi, les jeunes républicains dénoncent ce qu’ils appellent une campagne de diabolisation contre le régime orchestrée par les membres de l’opposition et de l’association And Sam Djiko Yii sur la loi criminalisant l’homosexualité.



C’est pourquoi les jeunes républicains invitent l’association And Sam Djiko Yi à clarifier la position de Ousmane Sonko et de certains membres de l’opposition sur la pétition initiée par l’association pour la criminalisation de l’homosexualité…