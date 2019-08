Pétition pour la libération de Khalifa Sall : « C’est le peuple qui l’exige… Nous aurons un million de signataires dans les jours à venir » (Abou Diallo, Coordonnateur de la pétition)

Initiateur de la pétition pour la libération de l’otage politique Khalifa Ababacar Sall, Abou Diallo évalue à mi-parcours cette démarche pacifique enclenchée par le Cos M23 et des membres de la société civile ainsi que des politiciens et les citoyens. À en croire le coordonnateur de l’initiative, près de six cent mille signatures ont été obtenues. Toutefois, il affiche sans ambages son optimisme quant à l’atteinte d’un million de pétitionnaires dans les prochains jours dans la mesure où sa libération demeure une demande du peuple sénégalais. « La campagne s’est internationalisée et nous avons reçu plusieurs paquets de la diaspora qui n’ont pas encore été ouverts ».