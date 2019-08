Pétition citoyenne des kaolakois pour dénoncer sa gestion : Mariama Sarr accuse les responsables de l’APR qui voudraient la chasser.

Que Kaolack soit la ville la plus sale du pays ne se discute plus. Et à chaque hivernage, les habitants de la ville de Mbossé s’inquiètent du spectre du Choléra, notamment avec les fosses septiques qui débordent et se mélangent aux ordures qui vous accueillent quand vous entrez dans la ville ou qui vous raccompagnent quand vous en sortez, tellement les détritus jalonnent les artères de la ville.

Écœurés par cet état de fait, un groupe de kaolackois a lancé une pétition pour dénoncer l’incompétence de l'édile de la ville, Mariama Sarr par ailleurs Ministre de la fonction publique qui n’a jamais fait de la gestion des ordures de sa ville, une priorité.

Mme le maire qui est dans tous ses états, accuse des responsables de l’APR d’être derrière cette pétition pour la destituer. Son époux Mohamed Ndiaye, Ambassadeur itinérant, chercherait à la remplacer et envoie ses jeunes insulter à tout vent les autres responsables.

Les porteurs de la pétition se disent juste révoltés par l’état calamiteux de leur ville, l’incompétence et l’incurie du premier magistrat de leur ville.

En tout état de cause, la saleté de Kaolack est un état de fait et il est temps que des mesures hardies soient prises avant qu’une épidémie ne se déclare. Les pouvoirs publics sont interpellés...