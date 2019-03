« Petit » Guèye rompt son dialogue avec Idy2019 : « Je ne suis pas d’accord avec un Gouvernement parallèle… »

Membre de la coalition « Idy 2019 » lors de la Présidentielle de Février dernier, le maire de Sokone Moustapha dit « Petit » Guèye a indiqué être en déphasage avec les points de vue et autres appréciations de la Présidentielle dans cette coalition. En effet, il a marqué son appréciation de l’appel au dialogue de Macky Sall et récusé l’idée de la mise en place d’un Gouvernement parallèle, tel que prôné par les Forces Démocratiques du Sénégal «FDS/Dooley Askan Wi ».

« Je ne suis pas d’accord avec un Gouvernement parallèle, c’est une République. Cette déclaration va t’en guerre ne m’engage pas. Je suis dans une mouvance de dialogue et de construction positive. Je suis disponible pour travailler avec le Président Macky Sall » a-t-il dit. Il s’exprimait sur la RFM...