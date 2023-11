Petersen: Un incendie d’une rare violence s’est déclarée ce mardi aux environs de 1h

Un incendie s’est déclaré ce mardi vers 1h du matin à Petersen dans la commune de Dakar Plateau. une explosion dont on ne connaît toujours pas les causes. Toutefois, la hauteur des flammes aperçues sur ces images laisse croire à la violence de l’incendie. « L’enquête pour déterminer les causes est en cours » informe le préfet de la commune.



Cheikh S. FALL