Pétanque – L’Open International de Dakar démarre ce vendredi.

La fédération sénégalaise de pétanque a tenu une réunion préparatoire pour le lancement de l’Open de Dakar qui va démarrer ce vendredi à l'hôtel Ngor Diarama.



Cet événement permettra à la fédé de bien préparer les jeux olympiques de la jeunesse à venir en 2022 sur le sol dakarois. Le président Ghassan Ezzedine garde ainsi espoir que cette discipline soit sélectionnée parmi celles qui vont défendre les couleurs du Sénégal.



C’est sous ce rapport que l’instance en charge de la pétanque a pris l’option d’aligner des jeunes de 17 ans pour composer une sélection sénégalaise de pétanque dans le cadre de la 2ème édition de l’Open international de pétanque de Dakar qui démarre ce vendredi à Ngor Diarama et pour trois jours. Selon le patron de la pétanque sénégalaise, il faudra faire confiance à ces jeunes et les mettre à l’aise. «Ce sont de jeunes joueurs. Il ne faut pas trop leur mettre la pression. En triplette, les joueurs ont besoin de se compléter», prévient-il.



Le président Ezzedine a fait savoir lors de l’interview avec la presse, que plus 110 équipes et 330 participants prendront part à cette compétition où il y aura un prix grand concours avec une mise de 6 millions 500 mille pour le vainqueur, un tir de précision où le vainqueur aura droit à 200 mille francs.