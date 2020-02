Perturbations du système éducatif : « Il faut éviter d’être dans le pourrissement, attendre la dernière minute pour vouloir sauver une année scolaire » (Cheikh Mbow, D.EX. Cosydep)

Le système éducatif sénégalais a renoué avec les séries de débrayages et grèves. Pour rappel, le G7 et le G20 qui regroupent les syndicats d'enseignants sont remontés contre l'État, qui n'aurait pas respecté ses engagements. Le Directeur Exécutif de la Coalition en Synergie pour la Défense de l'éducation publique (Cosydep), M. Cheikh Mbow, s'est prononcé sur ces perturbations notées en milieu scolaire. Le directeur exécutif de la Cosydep, M. Cheikh Mbow, demande à l’État de prêter attention aux alertes des syndicats d’enseignants et les organismes citoyens. Il ajoute qu’en tant que société civile, il est inquiet de constater ces remous dans le système éducatif sénégalais. « Il faut éviter d’être dans le pourrissement, attendre la dernière minute pour vouloir sauver une année scolaire... »