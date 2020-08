Perturbations du secteur judiciaire : La cellule syndicale de base s’engage dans le bras de fer contre l’État et menace.

La cellule syndicale de base du palais de justice affiliée à l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice dénonce avec la plus grande fermeté les agissements du gouvernement qui ont fini de plomber depuis plus de 2 mois le secteur judiciaire.



L’organisation qualifie d’illégale la démarche de l’autorité consistant à l’affectation dans les juridictions d’agents pénitentiaires non qualifiés pour exercer la tâche du greffier.



Sur cette lancée, la cellule syndicale de base avertit et invite le gouvernement à procéder sans délai au paiement des primes et à reconsidérer ses positions sur la situation que traverse le secteur.



La cellule syndicale de base de l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice s’associe toutefois au désarroi et à l’amertume des usagers du service public de la justice qui sont les premières victimes de cette situation déplorable.