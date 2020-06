Perturbations dans le secteur du transport : La FENATRAS/FC se démarque et se déclare prête pour une reprise progressive du secteur

Affiliée à la CNTS/FC, la fédération nationale des acteurs du transport du Sénégal/Force du Changement, a tenu cet après midi une conférence de presse pour déplorer d'abord, cette posture de certains de leurs camarades car, "considérant que l'heure n'est pas encore à une grève ou des initiatives qui peuvent, freiner ce sursaut patriotique visant à lutter contre cette pandémie du coronavirus.



Pour la fédération, "en cette période de guerre, la seule revendication qui vaille, reste la paix et la solidarité pour stopper la propagation du virus".

Par ailleurs, dans un esprit inclusif, la Cnts/Fc ainsi que les autres acteurs du transport tels que les camionneurs, les gares routières, les taxis urbains, demandent à l'État de les inclure dans la gestion de cette crise, notamment dans l'élaboration des politiques de transport, la mise en œuvre de la loi d'orientation du secteur, mais également dans la gestion du transport dans son essence.



Ces syndicalistes du secteur du transport, jugeant leur partition déterminante dans l'endiguement de la propagation de la pandémie, appellent aussi, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, à les impliquer davantage à travers des concertations afin qu'ils puissent participer à l'amoindrissement des risques et impacts négatifs qui guettent le secteur.

Un message de sensibilisation a été encore rappellé par Cheikh Diop, secrétaire général du Cnts/Fc et ses camarades à l'endroit des usagers pour le respect des consignes et recommandations sanitaires afin de se mettre à l'abri de la maladie.



Ils restent toutefois optimistes, mais également favorables à une reprise du transport de manière progressive, tout en respectant les gestes barrières. Ceci, selon les syndicalistes, pour permettre à l'économie de reprendre son train, car la pandémie a déjà causé trop de dégâts...