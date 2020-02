Perturbation du système éducatif : « La priorité des priorités, pour moi, c’est d’apaiser le climat social » (Mamadou Talla, Ministre)

Le système éducatif Sénégalais a renoué avec les débrayages et autres mouvements d’humeur. Mais la situation semble sous contrôle, car dira le Ministre de l’Education Nationale, M. Mamadou Talla, « La priorité des priorités, pour moi, c’est d’apaiser le climat social… Nous avons réussi à nous mettre tous autour d’une même table, ce qui est déjà bien. On est dans une bonne dynamique où on va se comprendre, s’entendre et aller dans la résolution définitive des problèmes... »