Perturbation des visites carcérales : les précisions de la Direction de l’Administration pénitentiaire.

Le service de la communication de la Direction de l’Administration pénitentiaire a sorti un communiqué ce 28 mai, pour présenter ses regrets suite aux désagréments notés sur les visites carcérales sans en donner les véritables causes.



« Suite aux perturbations constatées dans l’exécution du service public pénitentiaire, l’Administration pénitentiaire tient à s’excuser auprès des familles des détenus et de ses partenaires pour les désagréments occasionnés par cette situation », a indiqué le document tout en rassurant le personnel pénitentiaire.



« Par ailleurs, l’Administration pénitentiaire précise que son personnel (inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants de prison) est concerné par les dernières augmentations de salaire des forces de défense et de sécurité. Leur grille de revalorisation salariale est en équivalence avec celle de la Police Nationale », a souligné le service de la communication de la Direction de l’Administration pénitentiaire.



C’est dire que les doléances des agents pénitentiaires qui protestaient contre la discrimination salariale ont trouvé un écho favorable auprès des hautes autorités.



16 prisons du pays ont été frappées, vendredi, par un blocage lié aux visites, à savoir le Camp pénal, les maisons d’arrêt et de correction de Kaolack, Podor, Mbacké, Vélingara, Bignona, Kaffrine, Diourbel, Bambey, Louga, Tamba, Kédougou, Ziguinchor, Sébikotane, Matam et Pavillon. Le SEN du FRAPP, s'était fendu d’un communiqué pour attirer l’attention de l’opinion sur la situation.