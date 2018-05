Perturbation dans la distribution en eau à Dakar: « Nous perdons 40% de nos moyens de production, mais… » (Charles Fall, DG SONES)

L’installation des nouveaux équipements acquis par l’État du Sénégal pour assurer la distribution en eau dans la région n’est pas sans conséquence. Ce raccordement du nouveau matériel au réseau de distribution va entraîner dans les prochaines heures la perturbation du système d’alimentation du liquide précieux surtout dans la région de Dakar. Selon le directeur général de la SONES, Charles Fall, les travaux vont durer 30 heures, mais que cela prendra beaucoup plus de temps pour le retour à la normale du réseau d’alimentation. « Nous perdons 40% de nos moyens de production, mais pas de manque total d’eau à Dakar », a-t-il affirmé.



Pour le DG de la SDE, Abdoul Baal, il s’agira de mettre en œuvre un système de rotation sur les 60% disponible et faire converger des camions citernes dans les zones les plus affectées par cette perturbation.