Perte de 2 militaires en Casamance : Macky Sall honore la mémoire des disparus.

Les deux pertes enregistrées dans les rangs des forces armées, le lundi 15 juin en Casamance, ont fait réagir le Chef de l’Etat, Macky Sall. En effet, c’est sur son compte Twitter que le chef suprême des forces armées a posté, les heures qui ont suivi le drame un message d’hommage aux 2 disparus.



« Je m’incline devant la mémoire de 2 de nos jambars tombés sur le champ de l’honneur, en Casamance », a-t-il écrit.



Le président de la République a notamment salué la bravoure de ces militaires victimes d’une explosion de mine alors qu’il étaient en patrouille dans un véhicule de l’armée entre le village de Diagno et celui de Mbissine dans la commune d’Adéane. Il a ainsi témoigné sa compassion à leurs proches.



« Au nom de la Nation, j’adresse mes condoléances à leurs familles et aux forces armées », indique le tweet. Deux (2) militaires sont sortis grièvement blessés de l’accident et ont été évacués à Ziguinchor. En une semaine, le bilan porte à cinq (5), le nombre de militaires victimes d’explosions de mine dans cette partie Sud du pays.



Aux rescapés, le chef de l’État a souhaité un « prompt rétablissement ».