Perspectives politiques et économiques : Le comité directeur de LDR/ Yessal tamise les avancées et se projette...

Cet après-midi à la permanence des Démocrates Réformateurs, les questions d'ordre national tant politique qu’économique, ont éte soulevées. Le comité directeur du parti de LDR/ Yessal, après avoir salué l'engagement du président Macky Sall dans le mieux être des populations, a magnifié ses initiatives notamment dans le domaine du transport urbain avec le BRT, l'appui aux agriculteurs, paysans et à d'autres couches socio-professionnelles pour arriver à un développement inclusif et participatif. Le LDR/Yessal envisage aussi, dans la perspective de "l'Université du Yessal" en Décembre prochain, d'appeler tous les militants Réformateurs à mieux s'imprégner des valeurs et principes gages d'un parti digne de son nom et dans lequel ils se sont engagés.