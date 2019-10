Perspectives politiques : Le Grand Parti "booste" ses instances

Le bureau politique du Grand Parti s'est réuni ce dimanche dans le but de réfléchir sur la meilleure façon de s’y prendre pour redynamiser le parti. "Cela devrait passer par une synergie constante pour cristalliser les consciences autour de l'idéal partagé derrière leur leader Malick Gakou."

Le bureau politique du Grand Parti veut ainsi, à travers cette rencontre, relancer les activités du parti à travers l'implication de tous les responsables et militants et d'échanger sur les perspectives.



L'objectif de cette remobilisation, selon Amath Krumah, "c'est d'être dans un délai extrêmement court, le premier parti de la région de Dakar, car les stratégies mises en oeuvre doivent nous permettre d'atteindre nos objectifs". Toutes les franges du parti ont ainsi décliné leurs propositions et réflexions. Ce qui a naturellement découlé de ces réflexions est de fixer au 27 Octobre 2019, une grande assemblée générale de la région qui va donner à Malick Gakou une tribune pour répondre aux différentes questions qui interpellent le parti et son fonctionnement...