Personnalité Africaine de l’année 2017 au Sénégal : l’UNACOIS décore le banquier Mamadou Igor Diarra

Ex-patron du département de l’Economie et des Finances, le Malien Mamadou Igor Diarra vient de recevoir 2 prestigieux prix (Dirigeant de la Best Bank 2017 BOA et Personnalité Africaine de l’année 2017 au Sénégal) de l’Union des commerçants et industriels sénégalais (Unacois). C’était à Thiès, en présence du ministre sénégalais du Commerce Alioune Sarr.

Diarra, qui est pressenti candidat à la prochaine élection présidentielle malienne, a quitté BOA-Sénégal en mars dernier. Ecrivain à ses heures perdues, il a publié son autobiographie en janvier 2018 sous le titre assez futuriste de « C’est possible au Mali ».