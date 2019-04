Persécution des Peulhs au Mali : Manifestation ce mardi devant le parlement européen à Strasbourg

Les organisations de la société civile, dans un communiqué, appellent les militants et militantes ainsi que les démocrates à la manifestation qu’elles organisent ce 16 avril devant le parlement européen à Strasbourg. Cette manifestation fait suite à la persécution et aux massacres répétés dont le peuple Peulh est victime au Mali.



Selon le communiqué, cette manifestation de dénonciation a pour but d’attirer l’attention de l’opinion publique nationale et internationale afin qu’elle sorte de son silence, son indifférence, pour assurer la protection des citoyens peulhs, mais aussi appeler les différents protagonistes à la paix et à la cohésion nationale...