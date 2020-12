Concernant le permis à points, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a révélé que tout le dispositif en terme de matériel est disponible.



Sur ce, Mansour Faye a indiqué qu'il reste seulement la loi sur le code de la route qui sera soumis à l'Assemblée nationale prochainement. Les lecteurs sont disponibles et le personnel est formé ainsi que les forces de l'ordre sont formés.



Selon lui, cette loi va permettre l'intégration des permis à points, mais également permettre de régler la question liée à la sécurité du transport.



Pour cela, le ministre des Infrastructures compte sur l'engagement des acteurs autour de cette question. "Nous avons prévu de nous rencontrer pour échanger sur les mesures à prendre et leur permettre également de gagner pleinement leur vie", a-t-il conclu.