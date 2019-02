Permanence Pds : militants et sympathisants prêts pour accueillir le pape du Sopi.

19H. La permanence nationale du Pds Oumar Lamine Badji est prise d'assaut par les militants et sympathisants de Me Abdoulaye Wade, fondateur du Parti démocratique sénégalais.

Les sections Pds du département de Dakar, les organismes internes, les mouvements de soutien et les partis alliés ont tous marqué leur présence pour réserver un accueil chaleureux au prédécesseur de Macky Sall.

Le fameux tube "Goorgui doliniou" de Pape et Cheikh, mis en boucle, assure l'ambiance.

A l'aide de vuvuzelas et de sifflets, des militants aux tee-shirts à l'effigie du "pape" animent par-ci par-là, d'autres brandissent des pancartes où on peut lire différents messages.