Péril plastique: caravane de sensibilisation dans le Département de Dakar du MEDD

Ce mardi 03 septembre 2019, Monsieur Abdou Karim SALL, ministre de l'Environnement et du Développement durable a lancé une caravane de sensibilisation dans les marchés de Dakar. Les commerçants des marchés Castors, HLM et Tiléne ont été sensibilisés et tous se sont engagés dans le combat contre le péril plastique.

Cap demain mercredi 04 septembre sur la banlieue pour terminer l'étape Dakar de la caravane de intitulée " COMBATTONS LE PÉRIL PLASTIQUE"