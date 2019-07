Péril plastique : Renforcement des sanctions prévues dans la loi relative à l’interdiction des déchets plastiques

Le ministère de l’environnement et du développement durable a lancé ce matin la campagne « Combattons le péril plastique ». Un lancement qui a réuni les acteurs religieux, culturels et aussi scientifiques pour une meilleure sensibilisation des populations. Le ministre de l’environnement a rappelé le caractère urgent de cette sensibilisation puisque chaque année1800 milliards de déchets plastiques polluent les océans et chaque année 8,8 millions de déchets plastiques sont produits dans le monde. À Dakar, l’estimation du potentiel de déchets plastiques sur la base d’une quantité de production journalière de 1500 tonnes de déchets solides urbains donne un tonnage de 99.700 tonnes par an, dont les emballages plastiques représentent 78% a aussi dit le ministre. Il a ainsi annoncé que la loi relative à l’interdiction de la production sera appliquée dans toute sa rigueur et d’une révision enfin d’étendre son champ d’application et renforcer les sanctions prévues par la même occasion.