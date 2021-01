Perdu de vue : Un octogénaire "muet" et sans contact "atterrit" à Guinaw Rails (Dakar)

C’est au quartier Guinaw Rails de Dakar, qu’un octogénaire à la locution difficile, a été retrouvé par une équipe de Dakaractu. Après de nombreuses tentatives d’échange avec lui, il finira par sortir des papiers de sa poche. Sur ces papiers on pouvait lire le nom d’Abdoulaye Diop ainsi que sa ville d’origine le Baol.

Ayant débarqué d'un véhicule à Dakar dans la nuit du samedi 2 Janvier 2021, on ne sait pas à quelle date il avait quitté sa localité pour se retrouver seul errant dans les rues de la Capitale.

Sa photo et toutes les informations dont dispose la rédaction de Dakaractu ont été divulguées afin qu’il puisse au plus vite retourner auprès des siens...