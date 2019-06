Perception du rôle du Cored : « Il y a des gens que l'organe dérange... Mais nous restons dans nos missions » (Bacary Domingo Mané, pdt Cored).

Le Conseil d'autorégulation des règles d'éthique et de déontologie (Cored), à l'occasion du renouvellement des instances de son directoire, a tenu à éclairer sur certaines attaques à l'endroit de l'organe.

Selon le président Bacary Domingo Mané, "on ne peut guère empêcher certaines personnes d'émettre des critiques. Nous Cored, nous restons dans nos missions et nos objectifs pour que les règles d'éthique et de déontologie ne soient pas trahies".

"Il y'a des gens et, nous le savons très bien, que l'organe dérange. Mais il faut garder le cap", réaffirmera le président du Cored.