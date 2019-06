Perception des médias du monde sur l'Islam : Le CARIIM met en place trois organes de veille relatifs aux productions scientifiques.

L’image que les médias véhiculent sur l’Islam ne reflète pas la réalité. C’est l’affirmation de Alassane Mbaye, directeur exécutif du Consortium africain de recherche relatif aux informations sur l’Islam dans le monde (CARIIM). Cet enseignant chercheur considère qu’il urge de décliner des grilles de lecture conforme aux réalités et valeurs islamiques non seulement sur le plan national, mais aussi à l’étranger. Pour ce faire, le lancement de ses activités a été une véritable tribune pour élaborer trois dispositifs stratégiques de veille : un centre de documentation sur l’Islam, un observatoire des médias et unité de recherche chargé des productions scientifiques.