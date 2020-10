Pénurie récurrente d’eau à Touba : La solution à portée de main selon MLD

Pour régler le problème récurrent d’eau à Touba, une solution est à portée de main, selon Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki. Le député dans sa question économique de la semaine (la QES TEKKI) de faire savoir que l’on ne doit pas faire comme à Dakar où tous les 20 ans environ, il faut poser une conduite importée, KMS 1, 2,3, n… Il faut nous libérer de la tyrannie des conduites imposée par les PTF et nous engager dans une solution libératrice qui privilégie le patriotisme économique. Le canal est la solution avec l’armée qui encadre la main d’œuvre locale et pourquoi pas les talibés propose t-il. De manière intérimaire, ajoute-t-il, une batterie de forages à Sadio peut être envisagée. « En économie, il y a toujours un coût. Si la population de Touba ne doit pas payer un tarif pour l’eau potable, il doit y avoir une entité chargée de la concession qui doit trouver un équilibre financier avec la contribution des entreprises. Le capital humain existe à Touba. Voilà quelques principes directeurs de la résolution de l’équation de l’eau à Touba », lit-on enfin sur le document.



Le Magal, fête de la libération



En outre dans sa Questekki toujours, le député propose de faire du Magal une fête africaine qu’il faudra défendre devant l’Union Africaine. Et ainsi faire venir les africains au Sénégal pour fêter cette commémoration à l’image de la Mecque.

« Des estimations ont été faites sur son impact économique fondées sur une mesure de la consommation. Nous devons être en mesure de situer et d’encourager l’apport en devises du Magal dans l’économie, somme toute, le pèlerinage à la Mecque rapporte quelques milliards de dollars à l’Arabie Saoudite, Ma proposition de faire du Magal une fête africaine prend tout son sens. L’Union Africaine doit pouvoir accepter une telle proposition que défendraient le Sénégal et le Gabon par exemple. Alors les Africains pourraient venir fêter notre libération au Sénégal et à Touba... »