Pénurie de sucre à Dakar : Commerçants et consommateurs tourmentés, les autorités rassurent.

Le sucre est d'une rareté quasi totale dans les marchés, y compris dans les boutiques et supermarchés de Dakar.



Pour cette raison, Dakaractu s'est rendu auprès de certains commerçants et au service régional du commerce à Dakar pour éclairer la lanterne de la population.



Certains commerçants affirment qu'il y a pénurie de sucre et ils n'osent pas augmenter le prix à cause des sanctions infligées.



Cependant le chef du service régional du commerce de Dakar affirme qu'il n'y a pas de pénurie de sucre sur le marché sauf que les industries qui l'utilisent pour leur production et les commerçants se l'arrachent au niveau de la CSS.



"Pour rassurer la population, il n'y a pas de pénurie de sucre, la situation qui s'impose est que les industries qui importaient du sucre s'approvisionnent maintenant ici au pays car le coût est plus bas. Ainsi, les commerçants et les industries se l'arrachent. Ce qui cause la lenteur au niveau de l'approvisionnement."



Ainsi, Serigne Diaw recommande à la CSS d'accélérer l'approvisionnement pour satisfaire les consommateurs