Pénurie de ciment et hausse du prix : Un problème technique serait à l'origine.

La pénurie de ciment sur le marché a fini d'indisposer les commerçants, ainsi que leurs clients qui déplorent au quotidien la hausse qui est enregistrée sur la tonne (65 000 contre 60 000 Fcfa).



La piste relative à un soi-disant bras de fer entre cimenteries et autorités étatiques, a été toutefois balayée d'un revers de main par une source qui est très au fait du dossier.



En effet, d'après les informations reçues de cette source, l'origine serait due à un problème technique qui survenu au niveau des deux plus grands industriels du ciment du Sénégal ( Sococim et Ciments du Sahel respectivement 3 millions de tonnes et 1 million 500 mille tonnes). D'où, le faible approvisionnement en ciment dans tout le pays et le rush au niveau de Dangote Cement Senegal dont la capacité d'approvisionnement est estimée à 1 million de tonnes.



Dakaractu qui suit de très près cette affaire, promet d'y revenir avec des dossiers dans les différentes régions du pays où parole a été donnée à l'ensemble des acteurs dudit secteur...