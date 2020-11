En prélude de la célébration de la journée mondiale de l'eau qui se tiendra en 2021, le président du partenariat régional de l'eau pour l'Afrique de l'Ouest (GWP-AO), le Professeur Amadou Hama Maïga a effectué une visite ce vendredi 20 novembre 2020 au bureau de son représentant au Sénégal, le Partenariat National de l'eau au Sénégal (PNES).



Lors de la visite, le président Maïga est revenu sur les causes de la recrudescence des perturbations de la distribution de l'eau à Dakar, due selon lui à une croissance démographique élevée par rapport à la demande. " De manière générale en Afrique nous avons eu un décalage très fort entre les taux de croissance urbaine et les investissements en infrastructures de distribution d'eau", a-t-il déclaré.



" Notre rôle est aussi d'accompagner les gouvernements pour mobiliser des financements internationaux en matière d'infrastructures et aussi accompagner les États pour préparer des projets bancables qui correspondent aux critères de financement", a t-il aussi fait savoir...