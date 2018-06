(Pénurie d'eau) LA SOLUTION DE MANSOUR FAYE : « Déshabiller Paul pour habiller Jean... jusqu'en mi-juillet »

Le ministre de l'hydraulique se refuse de nier l'évidence. Dakar, Kédougou et plusieurs autres coins du Sénégal connaissent des problèmes aigus. Reconnaissant courageusement cet état de fait dans le Grand Jury de ce dimanche, Mansour Faye affirme que le déficit est évalué dans la capitale à 54.000 mètres-cubes. Cette situation ne devrait connaître aucune amélioration significative d'ici à la mi-juillet, date butoir de la fin du calvaire... avec l'opérationalisation de nouveaux forages qui produiront dans un premier temps 40.000 mètres-cubes/jour et dans un second 60.000. Ce qui résoudrait le problème.



Le temps de mettre tout ceci en place, le ministre prévoit de trouver par le biais de ses services, des solutions transitoires pour permettre à tout le monde de se procurer le liquide précieux par intermittence en '' essayant de déshabiller Paul pour habiller Jean. ''



Cette situation est due au fait que seules trois sur quatre pompes fonctionnent à Keur Momar Sarr, rendant impossible le remplissage des réservoirs de Thiès à cause d'un déficit de 130.000 mètres-cubes/jour. La quatrième, rassure-t-il, sera opérationnelle dans une dizaine de jours.



Dans la dynamique de dépasser définitivement ce casse-tête, Mansour Faye annonce l'octroi d'un financement de 274 milliards par un pool de bailleurs avec une contribution à hauteur de 20 milliards du Sénégal.