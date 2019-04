Penda Mbow : "Des castés quittaient définitivement le Sénégal pour pouvoir se marier..."

Le débat sur les castes au Sénégal doit contribuer à circonscrire un des aspects de la crise des valeurs qui sévit en mutation. Tel est l'avis de l'historienne Penda Mbow. S'exprimant ce mardi, lors d'une conférence sur "le partenariat mondial et des actions communes dans la lutte contre la discrimination fondée sur le travail et l'ascendance y compris le système des castes", elle est revenue sur l'origine des castés et leurs conditions de vie au sein de leurs sociétés. À en croire l'historienne, des castés quittaient le Sénégal pour pouvoir se marier.

Pour elle, combattre le retard économique du Sénégal c'est d'abord "l'éradication archaïque du système des castes. La société avancera le jour où les sénégalais prendront conscience qu'exercer un métier n'a rien à voir avec la déchéance sociale", soutient-elle.

En maître de conférence, Mme Mbow rappelle que "le Sénégal est en avance sur beaucoup de sociétés de la sous-région qui ont connu la stratification sociale en caste pendant toute la période du moyen âge".