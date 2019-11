Pencum Niani 2019 : Le parrain, Me Sidiki Kaba, s’engage à « faire du festival un patrimoine immatériel spécifique à la région de Tamba »

Le ministre d’État, Ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, parrain de l’édition 2019 du Festival Pencum Niani, organisé par le conseil départemental de Koumpentoum, a promis d'appuyer le festival à tous les niveaux de la preparation et de l'organisation. Il l’a fait savoir en recevant le président du conseil départemental de Koumpentoum, M. Oumar Sy, accompagné des maires et des membres du Copil.



À cet effet, il a prévu de recevoir le Copil à Dakar et de les aider à rencontrer les ministres de la culture, de l'élevage et de la santé. Le parrain s’est aussi engagé à appuyer la valorisation et la promotion des sites touristiques et à « faire du festival un patrimoine immatériel spécifique à la région de Tamba, à l'image du parc national de Niokolo Koba. »



Le ministre dira qu’il « tient beaucoup au festival et fera tout pour que les objectifs soient atteints à 100% . » Il termine en rassurant le Copil « que tout ira bien et que tout soit laissé entre les mains de Dieu. »



Il s’est aussi engagé à être leur intermédiaire auprès du président de la République en tant que parrain et responsable Régional du parti à Tamba. Avant de terminer, le responsable politique de l’APR a fait savoir que Koumpentoum bénéficiera d’un centre de formation professionnelle tel que souhaité par le président Oumar Sy...