Pençum NIANI 2017 : La cérémonie officielle a battu tous les records d’affluence.

La troisième édition du festival pençum Niani sera sans nuls doutes gravée à jamais dans la mémoire collective du peuple du Niani. Le terrain de football de la commune, théâtre des opérations, s’est avéré trop petit pour contenir des milliers de personnes venues de toutes les contrés du département Koumpentoum et des environs, venus répondre à l’appel du conseil départemental et du parrain, M. Mamadou KASSE. Pendant plus de six tours horloge, le Niani a étalé toute sa diversité culturelle, mais aussi son histoire. Une cérémonie riche en couleurs présidée par le gouverneur de région, M. El hadj Bouya AMAR qui a exprimé toute sa joie et a adressé ses vives félicitations au conseil départemental, dirigé par M. Oumar SY et au parrain de l’édition 2017, le DG de la SN HLM, M. Mamadou KASSE. Au premier le chef de l’exécutif régional saluera ses « nombreux efforts et les actes qu’il ne cesse de poser dans le sens du développement de Koumpentoum. » Au parrain il saluera son « engagement sans faille aux côtés des populations à chaque fois qu’il est sollicité »