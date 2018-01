’’Pencüm NIANI’ 2017 : Le comité d’organisation remercie et félicite Dakaractu.

Le Président du Conseil départemental de Koumpentoum, M. Oumar SY s’est rendu dans les locaux de Dakaractu pour remercier au nom de tous les conseillers et du Comité d’organisation de la troisième édition du festival ’’Pencüm NIANI’’, le site d’information et partenaire privilégié du Festival et du Conseil. Il a, à cet effet, remis à M. Serigne DIAGNE, un diplôme de reconnaissance.