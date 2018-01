« Pencüm NIANI » 2017 : Le Conseil départemental de Koumpentoum juge le bilan très satisfaisant

La troisième édition du festival « Pencüm NIANI » les palabres du NIANI a donc vécu. Pendant trois jours les 27,28 et 29 Décembre 2017, le département de Koumpentoum, aura ainsi été la capitale culturelle du Sénégal. En effet, ce département qui a la particularité de regrouper en son sein toutes les ethnies du Sénégal, a offert au reste du pays, une belle image de cohésion sociale et de paix entre toutes les communautés. Le Président du Conseil départemental de Koumpentoum, M. Oumar SY juge le bilan très satisfaisant et remercie ses partenaires et le parrain de l’édition M. Mamadou KASSE, Dg de la SN-HLM, qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite de ce festival.