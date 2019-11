Pelouse de Lat Dior / Ibrahima Niang, le chargé des infrastructures se prononce : « Nous sommes satisfaits de l'état du gazon (..) Il nous manque juste... »

Ibrahima Niang, le Secrétaire général adjoint de la fédération sénégalaise de football, par ailleurs chargé des infrastructures et



récemment nommé directeur du nouveau centre CAF Youssouph Ndiaye de Guéréo, a donné son avis d'expert sur l'état de la pelouse du stade Lat Dior de Thiès, à quelques heures du match Sénégal - Congo Brazzaville (Éliminatoires CAN 2021.) À l'en croire, d'énormes efforts sont en train d'être faits dans ce sens pour améliorer le "tapis vert" de l'antre de Thiès qui est plus ou moins satisfaisant. " Nous sommes satisfaits de l'état du gazon..." a-t'il confié.







Avec un rôle d'appui de la direction du stade Lat Dior de Thiès en logistique et en ressources humaines, sa mission fondamentale consiste à assister et superviser les jardiniers. Pour la gestion de la pelouse, deux séances de tonte sont prévues chaque semaine. À cela s'ajoute un dispositif d'arrosage minutieusement réglé (Trois fois par jour à 22h, vers 3h et 6h du matin) pour obtenir une herbe verdoyante, et de qualité. Sans oublier les produits phytosanitaires qui y sont régulièrement répandus.







Enfin, Ibrahima Niang estime qu'avec des moyens conséquents mis à leur disposition et une bonne organisation, ils pourront assurer un bon entretien de ce genre de structures et ses composantes dont la pelouse. "Nous avons des techniciens de grande qualité... Si les moyens sont là, on pourra avoir des infrastructures aux standards internationaux" conclura t'il...