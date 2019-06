Pèlerinage marial de Popenguine : les marcheurs accompagnés par le ministre Amadou Bâ.

Comme chaque année, des marcheurs ont bravé la chaleur pour rallier la cité religieuse de Popenguine pour les besoins du pèlerinage marial, marquant la célébration de la Pentecôte. Des milliers de jeunes se sont donnés rendez-vous au Cap des Biches où ils ont pris le départ ce dimanche. De passage à Sendou et à Toubab Dialaw, ils ont fait encore montre d’un dévouement sans tricherie aucune à l’endroit du Seigneur Jesus et de sa sainte Mère, Marie. C’est dans cet esprit qu’ils ont été accompagnés par le ministre des Affaires étrangères. Des centaines de bouteilles d’eau et des canettes ont été ainsi distribués aux marcheurs en guise de rafraichissement. Geste que les destinataires ont salué à sa juste valeur.